Пять идей ухода за собой в домашних условиях самоизоляции

Домашний карантин может стать для некоторых тяжелым испытанием. Чтобы не впасть в уныние и не уронить моральный дух, психологи советуют ухаживать за собой даже в отсутствие необходимости появляться в публичных местах. Несколько советов, как это делать в условиях, когда салоны красоты не работают, а косметологи отказываются выезжать к клиентам на дом, публикует «РБК-Стиль».

Забота о коже

Нерабочая неделя или работа из дома дает прекрасную возможность уделить больше внимания уходу за лицом, очищению кожи, питательным маскам и прочим процедурам. Есть также возможность без спешки потренироваться технике макияжа, освоить, к примеру, «идеальные стрелки» или просто поэкспериментировать. Если что-то не получается, можно просто все смыть без риска опоздать куда-либо и дать коже отдохнуть. Косметологи советуют также заняться фейсбилдингом и поделать упражнения для лица, которые невозможно практиковать в офисе.

Использовать для омолаживания кожи можно подручные средства. Крупы сейчас — модный тренд на Западе даже среди знаменитостей. Если у вас есть запасы гречки — прекрасно. Она прекрасно отшелушивает и повышает эластичность кожи и подходит для всех ее типов. Для приготовления целебного средства нужно взять 15 граммов вареной крупы, один яичный желток и 15-20 капель кокосового либо миндального масла. Все это необходимо измельчить блендером и нанести маску на кожу на полчаса. В это время можно заниматься работой или другими делами. В интернете есть множество рецептов масок из овсянки, йогурта, бананов или авокадо.

Коррекция бровей

Если вы мечтали изменить форму бровей — самое время этим заняться, ведь на весь процесс коррекции уходит около двух месяцев. Оценить первые результаты и понять, насколько они подходят вашему лицу вы сможете в первые недели. К этому можно прибавить процедуры по уходу за бровями с помощью масла, поэкспериментировать с окрашиванием и прорисовкой. Придавать форму бровям, помимо пинцета, можно с помощью нитки, воска или сахара.

Эксперименты с волосами

Если до сих пор дресс-код не позволял вам попробовать на волосах необычные трендовые оттенки, сейчас вы можете себе это позволить. При условии, конечно, что от вас не требуется ежедневно участвовать в видеопереговорах с высокопоставленными персонами. Используйте оттеночные средства, которые смываются за несколько дней. Кроме того, пара недель сидения дома — оптимальное время для проведения курса лечения волос с обстоятельным использованием различных масок или масел. Можно также поэкспериментировать с прическами или отрастить волосы.

Эпиляция

Возможно, в период карантина некоторым придется научиться делать эпиляцию в домашних условиях. Или попробовать новые средства, не беспокоясь о побочных эффектах. На следующий день после эпиляции часто возникает раздражение кожи, которое гораздо легче перетерпеть, когда не нужно проводить день в разъездах. Остается только выбрать способ: воск, шугаринг или другие стандартные средства. Возможно, попробовав, вы откажетесь от услуг салонов и сэкономите часть бюджета.

Маникюр и педикюр

Во время карантина можно наконец позволить себе отказаться от длительного покрытия ногтей и заняться их оздоровлением и укреплением — втирать масло в кутикулу чистых ногтей, регулярно делать ванночки, маски, подпиливать полировать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изоляция с домочадцами в четырех стенах во время карантина отражается на семьях и на психическом здоровье людей в разных странах мира.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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