За последние несколько лет юмористка изменилась до неузнаваемости: она помолодела, похудела и теперь выглядит не старше 50 лет.

Миллион за красоту: хирург подсчитала, сколько Степаненко могла потратить на пластику

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Известная юмористка Елена Степаненко сильно помолодела, похудела и стала очень хорошо выглядеть после развода с Евгением Петросяном. Сначала артистка сбросила около 40 килограммов за год и теперь 67-летняя Степаненко выглядит намного моложе своих лет. По мнению хирурга Мадины Байрамуковой, здесь не обошлось без пластических операций. Об этом сообщает издание «Собеседник».

«Однозначно можно сказать, что Степаненко сделала блефаропластику: у нее открылся взгляд, ушло нависающее верхнее веко, уменьшилась пастозность и отечность в области нижнего века», — рассказала хирург.

Также Мадина Байрамукова добавила, что юмористка сделала липосакцию второго подбородка. И, возможно, одновременно с радиоволновым лифтингом имела место платизмопластика — подтяжка шеи и нижней трети лица.

Помимо этого, по мнению Баймрамуковой, Елена Степаненко сделала подтяжку лица, чтобы таким образом решить возрастные проблемы и избавиться от лишних мягких тканей.

«Это была либо козелковая подтяжка, либо SMAS. Артистка делала все манипуляции с внешностью у хорошего специалиста. Именно поэтому ей сейчас не дашь более пятидесяти лет», — подчеркнула Байрамукова.

За все вышеперечисленные операции на омоложение Степаненко потратила не менее миллиона рублей, считает пластический хирург.

Мадина Байрамукова добавила, что впоследствии Елене Степаненко нужно особое внимание уделить аппаратным процедурам, которые помогут улучшить качество кожи, а также не забывать о лифтинге и лазерной шлифовке. Это позволит поддерживать достигнутый при помощи оперативных вмешательств эффект.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь не простила Петросяну развода со Степаненко.

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