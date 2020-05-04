Представители агентства ритуальных услуг из города Губаха пока никак не прокомментировали свое объявление.

Фото Олега Табакова использовали в рекламе надгробных памятников в Прикамье

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Портрет покойного режиссера Олега Табакова использовали в рекламе надгробных памятников в Прикамье. Как сообщает KP.RU, в группе одного из агентств ритуальных услуг города Губаха разместили объявление о скидках.

«Снижение стоимости на памятник из гранита: старая цена — 19 тысяч рублей, новая — 18. Можно в рассрочку», — указано в посте.

Свою публикацию авторы сопроводили фотографией надгробного памятника, на котором высечен портрет Табакова.

KP.ru

KP.RU попыталась выяснить, насколько законно изображение было использовано в рекламной деятельности компании, однако ответа от представителей агентства пока не получила. Согласно 11-й части пятой статьи «Закона о рекламе» запрещено использовать изображение умершего без согласия его родственников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в московском метро появится новый поезд, названый в честь советского и российского актера и режиссера Олега Табакова.

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