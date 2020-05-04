3 мая Петр Кучеренко отметил свое 43-летие в узком семейном кругу.

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Фото, видео: Instagram @diana.gurtskaya.official

Российская эстрадная певица Диана Гурцкая рассказала в Instagram, что ее муж Петр Кучеренко накануне дня рождения сломал ногу.

«Проблема не бывает одна. В это страшное „ковидное“ время он умудрился подвернуть ногу. Мы думали, что растяжение, а оказалось — перелом. Мы все надеемся, что он скоро поправится и все будет хорошо», — поделилась артистка.

Впрочем, несмотря на травму, Кучеренко отметил 43-летие в кругу семьи. Домочадцы подготовили главе семейства сюрприз в виде торта со свечками и шаров и спели для именинника поздравительную песню. Муж Гурцкой был растроган.

Instagram @diana.gurtskaya.official

А подписчики звезды, узнав о семейном празднике, принялись поздравлять Кучеренко с днем рождения и желать скорейшего выздоровления.

«С днем рождения Петю! Процветания и благости желаю!»

«Пусть поправляется скорее!»

«С днем рождения! Здоровья, радости, очень счастливой и красивой жизни! Пусть все получится!» — желали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что брат Дианы Гурцкой показал ее фото без очков.

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