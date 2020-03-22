«Шамаханская царица»: брат Дианы Гурцкой показал ее фото без очков

Брат Дианы Гурцкой Роберт впервые поделился снимком сестры, на котором она запечатлена без темных очков. Фото он выложил в Instagram.

«Есть такой крутой фотограф в Тбилиси и зовут его GIGI. Как Вам фото?» — поинтересовался брат незрячей певицы.

На фото Диана предстала в образе восточной красавицы в национальном грузинском костюме. Ее глаза прикрыты, их сверху немного закрывает украшение с монистами. Поклонники пришли в восторг от кадра.

«Невероятно красиво, хрупко! Диана красавица!»

«Новый взгляд, необычно и красиво!»

«Настоящая царица, просто божественная»

«Шамаханская царица», — делились впечатлениями поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Диана Гурцкая смогла «увидеть» картины художников Анри Матисса, Пабло Пикассо, Эдгара Дега, Клода Моне и других при помощи рук. В Пушкинском музее в Москве размещена экспозиция для незрячих, которую как раз и посетила артистка.