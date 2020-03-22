«Шамаханская царица»: брат Дианы Гурцкой показал ее фото без очков
Снимок певицы он выложил в соцсети, где поклонники осыпали свою любимицу комплиментами.
Фото: Instagram @robertgurtskaya
Брат Дианы Гурцкой Роберт впервые поделился снимком сестры, на котором она запечатлена без темных очков. Фото он выложил в Instagram.
«Есть такой крутой фотограф в Тбилиси и зовут его GIGI. Как Вам фото?» — поинтересовался брат незрячей певицы.
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Есть такой крутой фотограф в Тбилиси и зовут его GIGI. Как Вам Фото?
На фото Диана предстала в образе восточной красавицы в национальном грузинском костюме. Ее глаза прикрыты, их сверху немного закрывает украшение с монистами. Поклонники пришли в восторг от кадра.
«Невероятно красиво, хрупко! Диана красавица!»
«Новый взгляд, необычно и красиво!»
«Настоящая царица, просто божественная»
«Шамаханская царица», — делились впечатлениями поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Диана Гурцкая смогла «увидеть» картины художников Анри Матисса, Пабло Пикассо, Эдгара Дега, Клода Моне и других при помощи рук. В Пушкинском музее в Москве размещена экспозиция для незрячих, которую как раз и посетила артистка.
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