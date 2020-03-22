«Шамаханская царица»: брат Дианы Гурцкой показал ее фото без очков

|
Алиса Старжевская
163

Снимок певицы он выложил в соцсети, где поклонники осыпали свою любимицу комплиментами.

Фото: Instagram @robertgurtskaya

Брат Дианы Гурцкой Роберт впервые поделился снимком сестры, на котором она запечатлена без темных очков. Фото он выложил в Instagram.

«Есть такой крутой фотограф в Тбилиси и зовут его GIGI. Как Вам фото?» — поинтересовался брат незрячей певицы.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Есть такой крутой фотограф в Тбилиси и зовут его GIGI. Как Вам Фото?

Публикация от  Роберт (@robertgurtskaya)

На фото Диана предстала в образе восточной красавицы в национальном грузинском костюме. Ее глаза прикрыты, их сверху немного закрывает украшение с монистами. Поклонники пришли в восторг от кадра.

«Невероятно красиво, хрупко! Диана красавица!»

«Новый взгляд, необычно и красиво!»

«Настоящая царица, просто божественная»

«Шамаханская царица», — делились впечатлениями поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Диана Гурцкая смогла «увидеть» картины художников Анри Матисса, Пабло Пикассо, Эдгара Дега, Клода Моне и других при помощи рук. В Пушкинском музее в Москве размещена экспозиция для незрячих, которую как раз и посетила артистка.

Читайте также

Атмосферное давление 780 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
78.04
-2.12 84.16
-3.11
ТОП-4 женских знаков зодиака, представительницы которых имеют «мужской» характер

Последние новости

15:49
Гражданскую жену Шакро Молодого и их сына госпитализировали
15:39
Уголовное дело возбудили против боевика, открывшего огонь по оперативникам в Уфе
15:28
«Шамаханская царица»: брат Дианы Гурцкой показал ее фото без очков
15:16
Россия ограничит авиасообщение еще с несколькими странами с 23 марта
15:02
Супруга Джигана с детьми возвращается в Россию после грандиозного скандала
14:51
Два самолета ВКС РФ вылетели в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом

Сейчас читают

День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок