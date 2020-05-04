Популярный композитор сотрудничал с музыкальным коллективом с 1989 года.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com © Evguenii Matveev

Известный композитор, автор знаменитых хитов «Ласкового мая» Владимир Бойко скончался после продолжительной и тяжелой болезни. О печальной новости стало известно из Instagram продюсера музыкального коллектива Андрея Разина.

«Хочу сообщить нашим поклонникам страшную весть. 3 мая в результате инсульта ушел из жизни музыкант, композитор группы „Ласковый май“ Владимир Бойко. <…> Вся группа скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Володи. Царствие ему небесное. Это большая утрата» — написал Разин под совместным фото с коллегой.

Instagram @razin_andrei_lm

Владимир Бойко сотрудничал с артистами с 1989 года. Для любимого коллектива он сочинил порядка 25 песен, каждая из которых стала настоящим шлягером. В числе прочего, знаменитый композитор работал и на других крупных проектах. Например, Бойко был основателем таких поп-групп, как «Бархатный сезон», «Белые Березы» и «Стайер».

Точная дата и место прощания с популярным музыкантом пока неизвестны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти народного артиста России Альберта Панкова.

+11° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
ТОП-5 знаков зодиака, перед которыми распахиваются любые двери

Последние новости

14:52
«Я тебя не отпущу!» — Джиган публично признался в любви Оксане Самойловой
14:44
Скелет в трусах нашли на заброшенной стройке в Подмосковье
14:38
В Минздраве назвали основные пути распространения коронавируса в России
14:19
Коронавирус подозревают у стюарда самолета из Китая, вылетевшего в Москву
14:14
Более 600 тысяч человек хотят принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн»
14:08
«Уже давно в этом котле варюсь»: Боня поддержала Рудковскую в скандале с сыном

Сейчас читают

«Все в одну кашу свалено»: Жорин высмеял экс-юриста Шукшиной за жалобу на Алибасова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
Врач-гериатр дал три важных совета пожилым людям в самоизоляции

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок