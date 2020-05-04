Умер автор хитов «Ласкового мая» Владимир Бойко
Популярный композитор сотрудничал с музыкальным коллективом с 1989 года.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Evguenii Matveev
Известный композитор, автор знаменитых хитов «Ласкового мая» Владимир Бойко скончался после продолжительной и тяжелой болезни. О печальной новости стало известно из Instagram продюсера музыкального коллектива Андрея Разина.
«Хочу сообщить нашим поклонникам страшную весть. 3 мая в результате инсульта ушел из жизни музыкант, композитор группы „Ласковый май“ Владимир Бойко. <…> Вся группа скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Володи. Царствие ему небесное. Это большая утрата» — написал Разин под совместным фото с коллегой.
Владимир Бойко сотрудничал с артистами с 1989 года. Для любимого коллектива он сочинил порядка 25 песен, каждая из которых стала настоящим шлягером. В числе прочего, знаменитый композитор работал и на других крупных проектах. Например, Бойко был основателем таких поп-групп, как «Бархатный сезон», «Белые Березы» и «Стайер».
Точная дата и место прощания с популярным музыкантом пока неизвестны.
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