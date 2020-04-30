О смерти актера сообщили в пресс-службе Театра музыкальной комедии Санкт-Петербурга.

Умер народный артист России Альберт Панков

Фото: www.globallookpress.com

Скончался народный артист России Альберт Панков. О смерти актера сообщили в пресс-службе Театра музыкальной комедии Санкт-Петербурга.

«Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии с прискорбием сообщает, что сегодня, 30 апреля 2020 года, на 87-м году жизни скончался народный артист России Альберт Павлович Панков», — говорится в сообщении театра.

Коллеги отмечают, что Альберт Павлович был человеком «безграничной доброты и обаяния, беспримерно честный и требовательный к себе, при этом в высшей степени скромный и порядочный».

В труппу Ленинградского театра музыкальной комедии Альберт Панков пришел в 1965 году. Этот театр стал актеру вторым домом. На сцене петербургской музкомедии артист исполнил более 60 ролей.

О дате и месте его похорон будет объявлено дополнительно, уточнили в сообщении театра.

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