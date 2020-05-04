Кому принадлежат останки пока не установлено.

Скелет в трусах нашли на заброшенной стройке в Подмосковье

Фото: Овчинников Александр/Фотохроника ТАСС

Скелет в трусах был обнаружен в Подмосковье. Человеческие останки были найдены 1 мая в поселке Булатниково на заброшенной стройке.

Известно, что сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили скелетированный труп неизвестного мужчины. На останках были найдены истлевшие трусы черного цвета.

Это не единственный трагический случай за последнее время. Недавно под Петербургом, в Выборге при пожаре одного частного дома погибла почти вся семья: 32-летняя Юлия Ш., 36-летний Денис Ш., а также шестерых их детей. Известно, что в жилище находился еще один человек — дядя погибших детей. Он смог спастись.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лодка с двумя детьми и двумя взрослыми перевернулась в Кировской области.

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