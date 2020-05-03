Лодка с двумя детьми и двумя взрослыми перевернулась в Кировской области

Не менее двух человек, включая одного ребенка погибли в результате происшествия в акватории реки Чепца в Кировской области.

Известно, что в перевернувшейся лодке были еще один взрослый и один ребенок. Их поиски водолазами продолжатся в шесть утра по московскому времени.

Обстоятельства произошедшего уточняются.