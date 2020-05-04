Салют, Вера! Топ самых сексуальных мужских и женских имен

Не зря говорят, что имя человека отражает его характер и черты личности. В том числе, по мнению ученых, оно может сказать о сексуальности человека. Как пишет издание Statusname, возбуждение при произношении имени вызывают определенные звукосочетания.

Так, сексологи и лингвисты выяснили, что чем больше в имени гласных, тем выше его сексуальная энергетика. Особенно говорят об открытости человека огню страсти буквы О и А: Анна, Анастасия, Алина или мужские Андрей, Антон, Александр.

Наряду с этим самыми эротичными в именах признаны согласные Л и М: Марина, Мила, Мирослава. Буквы же С и В говорят о спонтанности чувства человека и его внутреннем желании: Виталий, Василий, Валентин.

Сексуальность мужских имен

Ученые выяснили, что мужское имя становится притягательным для женских ушей благодаря сочетанию твердости и открытости в звучании. Первое качество ведет параллель с уверенностью мужчины в себе, второе — с его чувственностью. Буквы, которые в имени придают ему нужный окрас — М, Л, Ж и З.

Сексуальность женских имен

Женское имя несет в себе энергетику страсти и любви, если имеет много гласных. Самые сексуальные имена начинаются и заканчиваются на гласную: Анна, Алина, Алена, Ольга, Арина. Наряду с этим асексуальными считаются имена, подчеркивающие мужественность обладательницы.

Русские сексуальные имена

Ученые выяснили, какие русские имена несут в себе тайну вожделения, и какими значениями они при этом обладают.

Александр — защитник, Анна — милость, Андрей —мужественный, Анастасия — воскрешенная, Дмитрий — принадлежащий богине, Виктория — победительница, Никита — победитель, Дарья — огонь, Ярослав — Ярый, Ева — жизнь.

А вот десятка мировых сексуальных имен выглядит совсем иначе, в ней не так много имен, использующихся в современной России. Рейтинг среди мужчин выглядит так: Алессандро, Лоренсо, Ретт, Ромео, Матео, Дмитрий, Дэйн, Марсело, Данте, Реми. Аналогичный список для женщин: Скарлетт, Николетт, Наталья, Анаис, Паулина, Алессандра, Шанель, Сорайа, Адриана, Джулиана.

Также ученые нашли связь между сексуальностью имени и другими факторами, помимо звукосочетания. Так, на это влияет связь имени с историческими событиями и личностями, с трендом на национальные имена, с медийными носителями этого имени в обществе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, обладатели каких мужских имен настоящие лентяи и тунеядцы.