Поклонники пары немного опешили, узнав, насколько редкое имя подобрали девочке звездные родители.

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Фото, видео: Instagram @_olyazueva

Мега-популярный российский актер Данила Козловский и его возлюбленная Ольга Зуева стали родителями совсем недавно. В начале марта 2020 года стало известно, что у пары родилась дочь. Однако до последнего знаменитости скрывали имя девочки, при этом не боясь показывать ее публике.

Спустя почти месяц после грандиозного события девушка актера опубликовала пост в своем Instagram, где, наконец, раскрыла большой семейный секрет.

«Ее зовут Ода Валентина. „Я распадаюсь на куски всякий раз, когда произношу ее имя… Ода Валентина“», — загадочно подписала Зуева фото с малышкой на руках.

Instagram @_olyazueva

Поклонники звездной пары сначала восприняли этот пост за шутку. Ведь, по их словам, «об этом имени они никогда не слышали». Однако после некоторые сочли его очень сакраментальным и даже попытались расшифровать.

«ОДА = Ольга, Данила, Amor/Amour»,

«Очень красиво и символично! Здоровья малышке!»

«Ода вашей любви, красиво!»,

«Счастья тебе, маленькая Ода Валентина! Пусть мир будет добр к тебе!», — обратились к новорожденной фолловеры.

Как сообщала ранее Teleprogramma.pro, Данила Козловский и Ольга Зуева стали встречаться в далеком 2015 году. А вместе проживать решили только через год. Отношения пара не скрывала, но и не делала их предметом всеобщего достояния. Так, о скором рождении их дочери мир узнал только, когда артист взял большой отпуск и попросил знакомых лишний раз его не беспокоить.

Ранее 5-tv.ru показал откровенное фото возлюбленной Данилы Козловского, которая запечатлела себя голой на последних месяцах беременности.

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