Рабочие пострадали при взрыве насоса на заводе в Мордовии
По предварительным данным, в результате ЧП никто не погиб, возгорания после взрыва не последовало.
Фото: www.globallookpress.com
Взрыв компрессорного насоса произошел на заводе в Мордовии. По данным 5-tv.ru, ЧП случилось на заводе АО «Рузхиммаш» в городе Рузаевка.
По предварительным сведениям, в результате произошедшего пострадали три человека, о погибших информация не поступала. Травмированные рабочие были госпитализированы. Вероятнее всего, взрыв произошел во время ремонтных работ. Возгорания не было.
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