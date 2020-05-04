Рабочие пострадали при взрыве насоса на заводе в Мордовии

Взрыв компрессорного насоса произошел на заводе в Мордовии. По данным 5-tv.ru, ЧП случилось на заводе АО «Рузхиммаш» в городе Рузаевка.

По предварительным сведениям, в результате произошедшего пострадали три человека, о погибших информация не поступала. Травмированные рабочие были госпитализированы. Вероятнее всего, взрыв произошел во время ремонтных работ. Возгорания не было.