По предварительным данным, в результате ЧП никто не погиб, возгорания после взрыва не последовало.

Рабочие пострадали при взрыве насоса на заводе в Мордовии

Фото: www.globallookpress.com

Взрыв компрессорного насоса произошел на заводе в Мордовии. По данным 5-tv.ru, ЧП случилось на заводе АО «Рузхиммаш» в городе Рузаевка.

По предварительным сведениям, в результате произошедшего пострадали три человека, о погибших информация не поступала. Травмированные рабочие были госпитализированы. Вероятнее всего, взрыв произошел во время ремонтных работ. Возгорания не было.

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