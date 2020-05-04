Лунные узлы меняют положение на неделе с 4 по 10 мая. Чем это грозит?

На предстоящей неделе — с 4 по 10 мая — Солнце продолжает движение по созвездию Тельца, а это значит, что чувственные отношения и взаимодействие с миром в целом будут мягкими и позитивными. Наиболее благоприятным будет конец недели — пятница, суббота и воскресенье. Такой прогноз на ближайшие дни сделала на своем YouTube-канале известный астролог Алена Никольская.

Кроме того, по словам специалиста, 5 мая произойдет важное с точки зрения астрологии событие: лунные узлы, которые отвечают за общую ситуацию, и за нашу карму, переходят из оси Рак-Козерог, где они находились достаточно долго, в знаки Стрельца и Близнецов. Там они будут находиться до середины января 2020 года, и все это время необходимо будет особе внимание уделять всему, что связано с общением, коммуникациями и обучением. По словам Алены Никольской, наступает время совершенствовать свои навыки и осваивать что-то новое.

«Практически два года это будет очень актуально. Кто успеет по-другому перестроить свое отношение к себе, к миру, к обучению, вообще к восприятию действительности, а также к перемещениям и контактам с разными людьми, тот будет абсолютно точно на коне», — сказала астролог.

В понедельник и во вторник Солнце идет на соединение с Меркурием. Это время сулит огромное количество встреч и активное общение, в том числе и в интернете.

«У нас могут открыться новые возможности, мы переценим какие-то вещи, а также нам очень захочется быть максимально во все включенными», — прогнозирует Никольская.

Далее со среды и до следующего понедельника Солнце идет в секстиль с планетой Нептун. И атмосфера, в которой все мы будем находиться в этот период, станет более мечтательной и расслабленной, но и при этом более рассеянной.

«Нам захочется пофантазировать, где-то полетать в каких-то непонятных далях, и иногда какие-то моменты мы можем упускать из своего внимания», — предупреждает астролог.

Она советует, если есть возможность, уехать на это время куда-нибудь на дачу или на природу и отключить гаджеты, устроить себе «информационный детокс» и побыть наедине с собой.

«Вы увидите, какие удивительные идеи вам будут приходить в этот момент», — говорит Никольская.

Кроме того, 7 мая будет полнолуние в знаке Скорпиона. А это значит, что за день до этой даты и весь день после нужно быть особенно внимательными в финансовых вопросах.

«Возможно, у вас будут какие-то моменты, которые вам нужно будет решать, особенно если это связано с чужими деньгами, или если вдруг сейчас такая ситуация, что вы делите свои заводы-пароходы и прочее какое-то движимое и недвижимое имущество с кем-либо, или если вы кому-то должны денег, и вам эти деньги нужно вернуть — скорее всего, вам про это точно напомнят. А также это период, когда разные налоговые вопросы могут сильно активизироваться, поэтому будьте пожалуйста внимательны», — предупреждает астролог, советуя также проявлять осторожность в расходах.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Алена Никольская представила свой астрологический прогноз на весь май.