В День «Звездных войн» стало известно имя режиссера нового эпизода саги

Киностудия The Walt Disney Company 4 мая в День «Звездных войн» сообщила, что режиссером и соавтором сценария продолжения фильма станет оскароносный новозеландец Тайка Вайтити. Название нового эпизода и дата его выхода на экраны пока неизвестны.

Неофициальный праздник в честь культовой фантастической киносаги Джорджа Лукаса «Звездные войны» поклонники во всем мире отмечают 4 мая. Именно эта дата была выбрана благодаря часто звучащей в фильме фразе May the Force be with you (Да пребудет с тобой Сила — в переводе с английского языка — Прим.ред.). Ставшее знаменитым изречение многие фанаты стали обыгрывать как May the fourth be with you (Да прибудет с тобой четвертое мая — в переводе с английского языка — Прим.ред.).

Впервые массовые торжества по поводу празднования Дня «Звездных войн» состоялись в канадском Торонто в 2011 году. Мероприятие включало в себя костюмированное шествие, а также видео и шоу-программы. С той поры фанаты киносаги каждый год устраивают всевозможные вечеринки, флешмобы и массовые показы полюбившихся эпизодов фильма.

Мало кто знает, что картина могла иметь совершенно другое название. Словосочетание «Звездные войны» не было одобрено на киностудии 20th Century Fox из-за якобы негативных ассоциаций. Несмотря на это, при отсутствии более ярких вариантов первоначальное название было решено сохранить.

Создатели «Звездных войн» 4 мая 2020 года решили порадовать поклонников ленты специальным видеороликом, в котором собраны кадры из эпизодов, сериала и мультфильма за период с 1977 по 2019 годы. Авторы призвали фанатов саги помогать друг другу в непростое время и надеяться на лучшее. В частности, видео содержит фразу Асоки Тано: «Если вы увидели людей, которые нуждаются в помощи, им надо помочь». В завершении на экране появляется надпись «Да пребудет с вами 4 мая».

«Звездные войны» Джорджа Лукаса по праву можно назвать одним из наиболее заметных явлений в мировом кинематографе. Первая часть саги, премьера которой состоялась в 1977 году, собрала в мировом прокате более 775 миллионов долларов, подтвердив тем самым свой культовый статус.

