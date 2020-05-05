Лишили последней радости. Instagram прячет публикации с «опасным» хэштегом

Но если постараться, увидеть желаемый контент все-таки можно.

Закрыть

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Фото, видео: ТАСС / Елена Афонина

Социальная сеть Instagram проявила неожиданную заботу о пользователях. Разработчики решили закрыть публикации с хэштегом «море», чтобы уберечь людей от опасного поведения.

Если вбить в поисковой строке слово «море», то появится следующее предупреждение.

«Сообщения со словами или тегами, которые вы ищете, часто поощряют поведение, которое может причинить вред и даже привести к смерти. Если вы переживаете что-то трудное, мы хотели бы помочь», — говорится в сообщении.

Instagram

Однако возможность посмотреть снимки с долгожданными морскими видами это не отменяет. Если все-таки нажать кнопку «Показать публикации», они появятся. Правда, с новым предупреждением и предложением поддержки. Если согласиться принять помощь, вы увидите следующие варианты.

«Поговорить с другом»

«Поговорить с волонтером по телефону доверия»

«Узнайте, как оказать себе поддержку», — предлагают разработчики.

Первый пункт не предполагает множества вариантов, нажав на кнопку, вы получите повторный совет поговорить с приятелями. Зато последняя строчка дает целый спектр рекомендаций. В их числе снова общение с близкими, совет не принимать важных решений в течение суток, дыхательные упражнения и многое другое. Особенно издевательской в период пандемии и режима самоизоляции выгладит рекомендация сменить обстановку и выйти на улицу.

«Когда вам плохо, бывает сложно выйти из дома и каждое движение дается с трудом, но смена обстановки может улучшить самочувствие. Попробуйте сменить обстановку на 10 минут и прислушайтесь к своим ощущениям», — пишут модераторы сайта.

Больше всего удивляет, что при попытке найти фотографии морского берега через #sea проблем у пользователя не возникает. Если набрать в поиске однокоренные слова или похожие по смыслу запросы, соцсеть тоже не препятствует.

Пока Instagram не лишил подписчиков последней радости, 5-tv.ru публикует советы как справиться со стрессом во время самоизоляции.

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