Лишили последней радости. Instagram прячет публикации с «опасным» хэштегом
Но если постараться, увидеть желаемый контент все-таки можно.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
Стас Михайлов с женой романтично станцевали под песню Киркорова — видео
Врач-гериатр дал три важных совета пожилым людям в самоизоляции
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака
«Так держать!» — Фадеев похудел за месяц еще на десять килограммов
Фото, видео: ТАСС / Елена Афонина
Социальная сеть Instagram проявила неожиданную заботу о пользователях. Разработчики решили закрыть публикации с хэштегом «море», чтобы уберечь людей от опасного поведения.
Если вбить в поисковой строке слово «море», то появится следующее предупреждение.
«Сообщения со словами или тегами, которые вы ищете, часто поощряют поведение, которое может причинить вред и даже привести к смерти. Если вы переживаете что-то трудное, мы хотели бы помочь», — говорится в сообщении.
Однако возможность посмотреть снимки с долгожданными морскими видами это не отменяет. Если все-таки нажать кнопку «Показать публикации», они появятся. Правда, с новым предупреждением и предложением поддержки. Если согласиться принять помощь, вы увидите следующие варианты.
«Поговорить с другом»
«Поговорить с волонтером по телефону доверия»
«Узнайте, как оказать себе поддержку», — предлагают разработчики.
Первый пункт не предполагает множества вариантов, нажав на кнопку, вы получите повторный совет поговорить с приятелями. Зато последняя строчка дает целый спектр рекомендаций. В их числе снова общение с близкими, совет не принимать важных решений в течение суток, дыхательные упражнения и многое другое. Особенно издевательской в период пандемии и режима самоизоляции выгладит рекомендация сменить обстановку и выйти на улицу.
«Когда вам плохо, бывает сложно выйти из дома и каждое движение дается с трудом, но смена обстановки может улучшить самочувствие. Попробуйте сменить обстановку на 10 минут и прислушайтесь к своим ощущениям», — пишут модераторы сайта.
Больше всего удивляет, что при попытке найти фотографии морского берега через #sea проблем у пользователя не возникает. Если набрать в поиске однокоренные слова или похожие по смыслу запросы, соцсеть тоже не препятствует.
Пока Instagram не лишил подписчиков последней радости, 5-tv.ru публикует советы как справиться со стрессом во время самоизоляции.
Читайте также
41%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?