Заслуженный деятель культуры помог раскрыть преступление
Следователи рассказали, насколько важно при раскрытии дел быть разносторонне развитым человеком и обращать внимание на детали.
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Фото, видео: 5-tv.ru, ТАСС / Михаил Терещенко
Сотрудники межведомственной рабочей группы в режиме онлайн-конференции рассказали о своем последнем расследовании. Им предстояло раскрыть довольно сложное дело. Действия злоумышленника оказались настолько запутанными, что каждый из специалистов столкнулся с определенными трудностями.
Ключевую роль в установлении всех обстоятельств случившегося сыграл заслуженный деятель искусства. Его умение «слышать», по словам следователей, навело их на верный след и позволило найти ключ к разгадке.
Как это могло произойти и почему человек, далекий от расследований, сумел предоставить бесценную информацию, зрителям станет известно только после просмотра новых серий детективного сериала «Свои», которые выходят понедельника по четверг в 23:10 в эфире Пятого канала.
Ранее 5-tv.ru сообщал о выходе новых серий нашумевшего сериала «Великолепная пятерка».
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