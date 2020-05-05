В ряде регионов уже введены штрафные санкции за появление в общественных местах без средств индивидуальной защиты.

Собянин обсудил с главами регионов введение масочного режима

Фото: ТАСС / Владимир Гердо

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с главами других регионов ситуацию с коронавирусом и введение масочного режима в общественных местах, пишет «Экономика сегодня».

В ходе селекторного совещания Госсовета помимо губернаторов участвовали также главы федеральных органов исполнительной власти РФ. В центре внимания была ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране, а также самодисциплина россиян во время майских праздников.

В ряде регионов ношение маски станет обязательным уже с 12 мая, а, например, в Подмосковье он вступил в силу с 5 мая. За несоблюдение этой меры предосторожности придется заплатить штраф в размере четырех тысяч рублей.

Ношение маски станет обязательным и как минимум в семи районах Ленинградской области. В список вошли Бокситогорский, Выборгский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, Приозерский и Тосненский районы.

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