Выглядят нормально, но могут навредить: какие вещи в ванной нужно срочно заменить

Терапевт Феофанова объяснила, какие предметы гигиены требуют срочной замены

Некоторые привычные предметы гигиены и быта со временем теряют свои свойства и могут становиться источником раздражения кожи и других более серьезных проблем. Об этом в беседе с aif.ru рассказала заведующая терапевтическим отделением стационара № 2 Пушкинской больницы имени профессора В. Н. Розанова, кандидат медицинских наук Наталья Феофанова.

Зубную щетку специалист рекомендует менять примерно раз в три-четыре месяца, а при заметной деформации щетины — раньше. Старая щетка хуже справляется с очищением зубов, что повышает риск кариеса.

Также заменить ее стоит после вирусной или бактериальной инфекции, лечения кариеса и профессиональной гигиены полости рта.

Мочалка, по словам Феофановой, не должна использоваться годами. Срок ее службы зависит от материала, ухода и частоты применения.

Натуральные изделия из сизаля, джута и морской губки при ежедневном использовании могут прийти в негодность примерно за месяц. Из-за пористой структуры они медленнее высыхают и способны накапливать остатки моющих средств, кожного сала и ороговевших клеток.

Синтетические варианты при правильном уходе могут прослужить не менее четырех месяцев. При появлении неприятного запаха или изменении цвета, формы и текстуры изделие следует заменить.

Не стоит забывать и о бритве. При ежедневном использовании лезвие в среднем приходится менять раз в одну-две недели, а при более редком бритье — примерно через месяц-полтора.

Однако главным ориентиром должны быть состояние лезвия и кожи. Ухудшение качества бритья, исчезновение смазывающей полоски, раздражение, покраснение или порезы говорят о необходимости замены.

Полотенца и коврик в ванной тоже имеют ограниченный срок использования.

Махровое полотенце примерно через два года может хуже впитывать влагу. Однако заменить его стоит раньше, если оно стало жестким или приобрело затхлый запах.

Срок службы коврика в ванной также оценивается примерно в два года и зависит от материала и ухода. Его необходимо регулярно стирать и тщательно просушивать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.