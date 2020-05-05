Чехия предложила России урегулировать споры из-за сноса памятника Коневу

Российское посольство в Чехии подтвердило получение ноты МИД этой страны с предложением начать консультации об урегулировании споров, возникших на фоне демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве России.

«Такая нота получена», — цитирует агентство пресс-секретаря посольства Николая Брякина.

О том, что чешские власти 5 мая передали российской стороне дипломатическую ноту с предложением начать консультации в соответствии с договором о дружеских отношениях и сотрудничестве между двумя странами, заявил ранее министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, выступая в Палате депутатов — нижней парламента республики.

«Это первое формальное предложение такого характера, сделанное между обеими сторонами», — сказал дипломат, отметив, что между Россией и Чехией «существует множество тем», в которых имеются разногласия.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, монумент маршалу Советского Союза Ивану Коневу, открытый в чешской столице в 9 мая 1980 года, был снят с пьедестала по инициативе муниципальных властей района Прага-6 3 апреля. Его планируется в Музей ХХ века, который создает мэрия города. В связи с этим Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «осквернение символов воинской славы России». Президент Чехии Милош Земан назвал снос памятника маршалу Коневу в Праге глупостью.