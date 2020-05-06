Гузеева вышла из себя из-за «хамов-малолеток»

Лариса Гузеева опубликовала в Instagram пост, посвященный хейтерам, которые оставляют на ее странице негативные комментарии.

Телеведущая разместила в микроблоге фотографию прорастающего среди камней папоротника. Публикацию звезда сопроводила сообщением о том, что ей начали хамить «малолетки», однако терпеть этого она не станет.

«Как угадать, что вырастет из этих динозавриков. Счастливы те, кто с удовольствием обманывается, обольщается и верит в чудеса. Я — нет. У меня на странице развелось хамов-малолеток немерено. Я вас пропалываю без сожаления», — подписала пост знаменитость.

Instagram @_larisa_guzeeva_

Поклонники поддержали Ларису Гузееву и оставили под публикацией множество комментариев, в которых поощряли действия кумира.

«Правильно хамов надо гнать!» — высказался один из фолловеров.

Это уже не первый раз, когда хейтеры выводят Ларису Гузееву из себя. 11 апреля дошло до того, что телеведущая объявила — она закрывает комментарии в соцсети.

«Рассказываю, почему я закрыла комменты: в последнее время просто наплыв хейтеров, злобных и вонючих. Ну молодые уродцы ладно — их никто не хочет, и никто им не дает. Что им остается делать? А взрослым теткам зачем? Идите, отмойте свои рты», — заявила тогда звезда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Гузеева нецензурно призвала россиян к самоизоляции.