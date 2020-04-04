Пока продолжается период временной изоляции, звезды шоу-бизнеса развлекают своих подписчиков, как могут. Павел Воля и его супруга Лайсан Утяшева приняли участие в забавном челлендже, выложив видео в сторис Instagram.

На кадрах видно, как Утяшева танцует в платье с откровенным вырезом на спине, а ее супруг стоит рядом в желтом спортивном костюме и солнечных очках, и снимает ее. Как пишет «Утро.ру», через некоторое время они меняются местами: теперь уже Воля пляшет в платье жены, пародируя ее движения, а она в его костюме ведет съемку. Наблюдать это фееричное перевоплощение можно всего несколько секунд.

К слову, супруги нередко шутят друг над другом. Не так давно Павел Воля рассмешил жену, изобразив как она принимает сексуальные позы на леопардовом покрывале.

Ранее 5-tv.ru писал, как полуобнаженная Утяшева рассказала, чем заняться на карантине.