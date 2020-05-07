«В этом проекте я раскрылась практически на 99%»: Лариса Долина о шоу «Маска»

Лариса Долина недавно стала одной из участников популярного проекта «Маска». Причем певица дошла до самого финала.

Певица призналась, что проект «Маска» раскрыл ее еще больше, как артистку. Она благодарна полученному опыту и полученной возможности поучаствовать в таком шоу.

«В этом проекте я раскрылась практически на 99%. Это ли не счастье для артиста?» — поделилась Лариса Александровна.

К слову, в отличие от других конкурсантов, у Долиной не было возможности выбрать себе костюм. Организаторы шоу предложили ей быть под маской Оленя, певица без сомнений согласилась. Об этом сообщает «Антенна-Телесемь».

«Мне предложили только костюм Оленя, прислали фото, он сразу мне понравился, и я согласилась „влезть“ в него. О чем ни разу не пожалела. Сколько весит костюм Оленя, я не знаю, он достаточно громоздкий и тяжелый, состоит из семи частей плюс шлем. Но как только я выходила на съемочную площадку, то забывала о неудобствах», — поделилась певица.

Лариса Долина также добавила, что ей постоянно приходилось контролировать свои движения по сцене, ведь она плохо видит, а в шлеме оказались очень маленькие отверстия для глаз. В одном номере певице даже пришлось отказаться от восхождения и спуска по очень крутой лестнице, чтобы не упасть.

Помимо этого, по словам Долиной, копыта тоже были неудобные и тяжелые. Они надевались поверх кроссовок и постоянно за что-то цеплялись. Однако Ларисе Александровне удалось справиться с этим костюмом и исполнять свои номера, удивляя вокалом членов жюри.

Долина признается, что она старалась максимально скрыть от всех, даже от друзей, что именно она выступает в костюме Оленя. Певица специально надевала неприметные черные лосины и кроссовки, чтобы невозможно было даже определить пол.

«Мы достали маски моим администратору и костюмеру, чтобы по ним меня не вычислили. Все ведь друг друга знают. С водителями такси не разговаривали, маску и худи я надевала загодя в своей машине и только потом пересаживалась в такси, которое нас привозило на съемки», — делится исполнительница.

Однако дочь Ларисы Александровны узнала ее сразу. А вот друзьям певица ничего не рассказывала. Так будет интереснее, посчитала артистка.

«Дочь узнала меня буквально с первых нот, а на вопросы друзей я старалась не отвечать», — рассказала Лариса Долина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие звезды скрывались за образами Льва, Попугая, Оленя и Волка в шоу «Маска».