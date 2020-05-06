Утвержденная правительством РФ программа льготной ипотеки для покупки квартир в новостройках станет мощным подспорьем для всех россиян в улучшении жилищных условий. Особенно она может помочь многодетным семьям. Об этом и условиях новой госпрограммы поддержки 5-tv.ru рассказала заслуженный врач РФ, член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. Частично об этой и других программах она также рассказала на своей странице в Instagram.

Как и зачем появилась программа льготной ипотеки?

Новая программа поддержки преследует две цели: помочь россиянам с покупкой новых квартир и поддержать строительную отрасль. Ипотечные кредиты в рамках нее выдаются только на покупку жилья в новостройках.

«Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготном ипотечном кредитовании на новостройки по новой государственной программе со ставкой 6,5% годовых. Что дает данное постановление? На мой взгляд, конечно же, это, прежде всего, возможность улучшения жилищных возможностей граждан РФ и это возможность развития строительной отрасли», — считает Кусайко.

Власти предполагают, что всего по новой программе будет выдано до 250 тысяч ипотечных кредитов. В строительную отрасль в результате придет около 900 миллиардов рублей. Чтобы банки были заинтересованы выдавать ипотеку по ставке ниже рыночной, а для клиента она сохранялась на уровне 6,5% годовых в течение всего срока кредита, государство будет субсидировать новую программу.

Кто и на каких условиях может взять льготную ипотеку?

Сенатор отметила, что программа не предполагает строгого отбора участников. Фактически воспользоваться ею может любой гражданин РФ, который решится взять кредит до 1 ноября, и у которого хватит денег на первый взнос в размере 20% от суммы займа.

«Кто может стать заемщиком? Может стать любой гражданин РФ <…>. Не определяются какие-то определенные возрастные рамки, наличие имущества, финансовая составляющая <…>. Участие например в других льготных программах ипотеки не является противопоказанием для оформления данного ипотечного кредита», — сообщила Кусайко.

При этом она предупредила, что банки имеют право установить собственные требования к заемщикам. Они не могут себе позволить выдавать деньги людям, которые затем не способны их вернуть. Максимальная сумма займа в Москве и Санкт-Петербурге составляет восемь миллионов рублей; в других городах РФ — три миллиона. Сроки возврата льготной ипотеки не ограничены — можно взять кредит и на 20, и на 30 лет.

«Стоит ли оформлять такой кредит? Наверное, при оформлении какого-либо финансового займа необходимо проанализировать всю свою финансовую составляющую, все свои возможности для того, чтобы данный вид кредита был погашен в те сроки, которые будут определены в соответствии с договором», — посоветовала парламентарий.

Почему на льготную ипотеку в первую очередь нужно обратить внимание многодетным семьям?

Как упоминала сенатор, получение других видов поддержки от государства не мешает взять еще и льготную ипотеку. Если многодетные семьи воспользуются этой возможностью, то потом они могут добиться полного или частичного погашения кредита государством.

«С чем это связано? Это связано с теми изменениями, которые вступили в силу с января 2020 года по рекомендациям, озвученным в послании президента РФ. А именно: полное или частичное погашение ипотечного кредитования при рождении третьего ребенка и последующих детей в многодетных семьях. Действительно, я думаю, есть возможность воспользоваться, если на то есть все причины, данным ипотечным кредитованием», — подытожила Кусайко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поручил снизить размер первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми до 15%. Его распоряжение должно быть исполнено до 20 мая.