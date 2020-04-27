Путин поручил проработать снижение первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать возможность снижения до 15% минимального размера первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми. В качестве срока исполнения распоряжения глава РФ обозначил 20 мая 2020 года. Как отмечается на официальном сайте Кремля, российский лидер обратился к членам Кабмина по итогам встречи с представителями общественности Ивановской области, состоявшейся 6 марта.

«Правительству Российской Федерации представить предложения о снижении до 15% минимального размера первоначального взноса при предоставлении семьям, имеющим детей, кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилого помещения с использованием средств материнского (семейного) капитала», — говорится в перечне поручений Путина.

На встрече с общественниками из Ивановской области президенту сообщили о проблемах семей при внесении первоначального взноса по ипотеке, после чего глава РФ заверил, что в ближайшее время правительство поработает пути решения.

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