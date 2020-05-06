Умерла звезда фильма «Мимино» Татьяна Паркина

Скончалась актриса театра и кино Татьяна Паркина. Об этом сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов России.

«6 мая 2020 года на 69-м году после тяжелой продолжительной болезни ушла из жизни талантливая актриса театра и кино Татьяна Алексеевна Паркина», — говорится в сообщении.

Кадр из фильма «Красное и Черное» (1976 г.)

Покойная была ученицей Сергея Гарасимова и Тамары Макаровой. Она окончила ВГИК, с детства занималась вокалом. Зритель помнит ее по таким картинам как «Мимино», «Не могу сказать прощай», «Дочки-матери», «Капитан «Пилигрима», «Красное и черное», «Зависть богов» и другим фильмам. Также Паркина активно участвовала в деятельности музыкальных ансамблей.

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