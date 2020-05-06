Путин рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Мишустина

Президент РФ Владимир Путин рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом премьер-министра России Михаила Мишустина. Заявление он сделал в ходе рабочего совещания, посвященного ситуации с COVID-19 и поэтапному снятию ограничительных мер.

По словам главы государства, Мишустин идет на поправку. Связь с заболевшим главой кабмина президент поддерживает ежедневно, премьер принимает участие во всех совещаниях.

«Там все штатно. Не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но Михаил Владимирович восстанавливается», — сообщил президент.

Михаил Мишустин получил положительный тест на COVID-19 30 апреля. В тот же день он доложил о случившемся главе государства и лег в одну из государственных больниц. Его обязанности на время болезни был назначен исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в кабинете министров уже трое заболевших коронавирусом. Всего через сутки после Мишустина инфекцию диагностировали у министра строительства Владимира Якушева. А 6 мая COVID-19 подтвердился у главы Минкульта РФ Ольги Любимовой.