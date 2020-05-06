Коронавирус атакует правительство — в кабмине уже третий заболевший!
Министр культуры Ольга Любимова перешла на удаленную работу в связи с подтвержденным диагнозом.
Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин
Вирус COVID-19 атакует правительство России. Уже третий министр заболел коронавирусом. На этот раз COVID-19 был обнаружен у министра культуры Ольги Любимовой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря министра Анна Усачеву.
По ее словам, министр уже продолжительное время находится на домашнем карантине. Любимова проводит деловые встречи и совещания в онлайн-формате. Ее заболевание пока протекает в легкой форме. Вопрос о госпитализации не стоит.
Ольга Любимова стала третьим членом кабмина, у которого выявлена коронавирусная инфекция. 30 апреля о своей болезни заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Днем позже стало известно, что COVID-19 диагностирован у министра строительства Владимира Якушева.
Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии больного коронавирусом премьера.
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