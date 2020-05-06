Сейчас спортсменка ищет другого специалиста для продолжения своей карьеры.

Фигуристка Александра Трусова объявила об уходе от Этери Тутберидзе

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Юная российская фигуристка Александра Трусова заявила о намерении заменить своего звездного тренера Этери Тутберидзе.

По официальным данным одна из самых молодых чемпионок Европы Александра Трусова решила сменить своего тренера и на данный момент ищет другого специалиста для продолжения своей карьеры. О причинах такого решения пока не сообщается.

Александре Трусовой всего 15 лет, однако она уже является двукратным мировым рекордсменом по количеству набранных очков в произвольной программе фигурного катания среди взрослых и бронзовым медалистом чемпионата Европы.

Стоит отметить, что несмотря на отказ от руководства Этери Тутберизде, Федерация фигурного катания России официально признает решение Трусовой только после объявления нового наставника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Александра Трусова показала, как отжимается с братьями на спине. Фигуристка проводит время в вынужденной самоизоляции с семьей.

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