Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. По предварительным данным, это произошло в ночь на 6 мая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова знакомых бизнесмена. Отмечается, что минувшей ночью сотрудники правоохранительных органов выезжали на вызов, который был связан с самоубийством. Местом происшествия значился поселок Усово в Московской области, где проживал предприниматель. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Компании, которыми руководил Дмитрий Босов, пока не комментировали информацию о самоубийстве предпринимателя.

52-летний Дмитрий Босов является владельцем компаний «Сибантрацит» и «ВостокУголь». «Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги». Компании Дмитрия Босова принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay. Предприниматель находился на 86 строчке в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes. По состоянию на 2020 год его собственный капитал составлял 1,1 миллиарда долларов.

По информации РЕН ТВ, Дмитрий Босов мог совершить самоубийство на фоне громких скандалов. Недавнл он уволил со всех постов в своих угольных организаций одного из ближайших партнеров — Александра Исаева.

В числе причин разлада в отношениях называются «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ» и «распространение недостоверной информации о деятельности компаний». Компании Босова не раз обвинялись в варварской добыче угля. В отношении руководителя одного из предприятий было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что еще в марте Росприроднадзор требовал полмиллиарда с компании Босова за варварскую добычу угля. Ведомство подало иск к ООО «АГК» предпринимателя из списка Forbes.