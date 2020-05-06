Его смогли высчитать на основе анализа последнего выхода в сеть с мобильного телефона.

Названо предположительное время смерти миллиардера Босова

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Бизнесмен Дмитрий Босов, входивший в сотню самых богатых российских предпринимателей по версии Forbes, мог покончить с собой около четырех часов утра 6 мая. Об этом сообщает РЕН ТВ. Предположение о времени смерти сделано на основе анализа его последних появлений в социальных сетях с мобильного телефона.

Тело миллиардера обнаружила в подмосковном Усово Одинцовского района жена. Она приехала в резиденцию, заволновавшись, что супруг не отвечает на звонки. Мертвого мужа она нашла в спортивно-оздоровительном центре на территории резиденции. Также был найден пистолет Glock, которым владел Босов. Вероятнее всего он был наградным.

Одной из версий причин самоубийства миллиардера называют скандал вокруг увольнения им одного из ведущих партнеров по бизнесу — Александра Исаева. Покойный обвинил того в хищениях и злоупотреблениях. Дмитрию Босову принадлежали компании «Сибантрацит» и «ВостокУголь». «Сибантрацит» является генеральным спонсором «Ночной хоккейной лиги». Также покойный был владельцем центра дизайна и архитектуры Artplay.

Ранее 5-tv.ru сообщал о проверке по факту смерти Дмитрия Босова, инициированной Следственным комитетом. Позже стало известно, как сын погибшего Кирилл прокомментировал смерть отца.

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