Сотрудники ведомства опрашивают родных и близких покойного.

СК проводит проверку по факту смерти миллиардера Босова

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

По факту смерти 52-летнего Дмитрия Босова в Подмосковье инициирована проверка Следственным комитетом. Бизнесмен был найден мертвым 6 мая в своей резиденции в подмосковном Усово в Одинцовском районе. Сейчас на месте происшествия работают следователи, они проводят осмотр помещения и опрос родственников погибшего.

Тело Босова обнаружила жена бизнесмена. Она забеспокоилась, что он не отвечает на звонки и приехала в Усово, где и покончил с собой ее супруг. Одной из версий причин самоубийства миллиардера называют недавнее увольнение им одного из близких партнеров — Александра Исаева. Это вызвало громкий скандал. Разлад в отношениях связывают якобы со злоупотреблениями и хищениями со стороны бывшего партнера Босова.

Дмитрий Босов занимал 86 строчку в списке самых богатых людей по версии Forbes. Он был владельцем компаний «Сибантрацит» и «ВостокУголь», а также его компании принадлежало арт-пространство Artplay.

Ранее 5-tv.ru писал, как сын бизнесмана Босова Кирилл прокомментировал смерть отца.

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