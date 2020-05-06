Юноша выложил в сеть совместное фото с ныне покойным родителем.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС/Ведомости, Instagram @circhi

Сын миллиардера Дмитрия Босова, покончившего с собой утром 6 мая, Кирилл выложил в сторис в Instagram совместную фотографию с отцом. Снимок, на котором запечатлены сын и его родитель, сделан в черно-белых тонах.

«Я буду скучать по тебе всегда», — подписал кадр Кирилл. Оригинал надписи был сделан на английском языке.

Позже он добавил еще одну сторис. На черном фоне оставлена надпись: «Без комментариев». Пожалуйста, дайте конфиденциальность мне и моей семье».

Instagram @circhi

О смерти Дмитрия Босова стало известно сегодня. Предприниматель, занимавший 86 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes, свел счеты с жизнью в Подмосковье, где была расположена его резиденция. Покойному было всего 52 года. Он был владельцем компаний «Сибантрацит» и «ВостокУголь». Кроме того, компании Босова принадлежал центр архитектуры и дизайна Artplay.

Тело предпринимателя Дмитрия Босова нашла жена. Также стали известны возможные мотивы решения миллиардера уйти из жизни. Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что еще в марте Росприроднадзор требовал полмиллиарда с компании Босова за варварскую добычу угля. Ведомство подало иск к ООО «АГК» предпринимателя.

+17° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
73.97
1.24 80.06
0.94
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая

Последние новости

20:11
Видео с места самоубийства миллиардера Босова
19:59
Названо предположительное время смерти миллиардера Босова
19:47
Когда снимут ограничения по COVID-19 и как поддержат россиян: итоги совещания Путина с министрами
19:28
СК проводит проверку по факту смерти миллиардера Босова
19:17
Варнава рассталась с женихом спустя шесть лет отношений
19:01
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца

Сейчас читают

«Она сама напилась и убилась»: друзья Башарова высказались о его конфликте с бывшей женой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Талышинская рассказала, каким унижениям подвергалась в дуэте «Непара»

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок