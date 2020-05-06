Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца

Сын миллиардера Дмитрия Босова, покончившего с собой утром 6 мая, Кирилл выложил в сторис в Instagram совместную фотографию с отцом. Снимок, на котором запечатлены сын и его родитель, сделан в черно-белых тонах.

«Я буду скучать по тебе всегда», — подписал кадр Кирилл. Оригинал надписи был сделан на английском языке.

Позже он добавил еще одну сторис. На черном фоне оставлена надпись: «Без комментариев». Пожалуйста, дайте конфиденциальность мне и моей семье».

Instagram @circhi

О смерти Дмитрия Босова стало известно сегодня. Предприниматель, занимавший 86 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes, свел счеты с жизнью в Подмосковье, где была расположена его резиденция. Покойному было всего 52 года. Он был владельцем компаний «Сибантрацит» и «ВостокУголь». Кроме того, компании Босова принадлежал центр архитектуры и дизайна Artplay.

Тело предпринимателя Дмитрия Босова нашла жена. Также стали известны возможные мотивы решения миллиардера уйти из жизни. Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что еще в марте Росприроднадзор требовал полмиллиарда с компании Босова за варварскую добычу угля. Ведомство подало иск к ООО «АГК» предпринимателя.