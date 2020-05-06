Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала уход от нее Трусовой
Одна из самых молодых призеров чемпионата Европы по фигурному катанию объявила о намерении сменить наставника.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, Instagram @tutberidze.eteri
Звездный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход от нее воспитанницы — 15-летней бронзовой медалистки чемпионата Европы Александры Трусовой. Ранее юная спортсменка объявила о намерении сменить наставника.
«Конечно привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Ведь работая вместе, мы со временем становимся семьей, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути. Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать, и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения — это решение каждого», — написала Тутберидзе в своем аккаунте в Instagram, не называя имен.
Свой пост тренер сопроводила фотографией, на которой она запечатлена вместе с Трусовой на соревнованиях. При этом она отметила, что ее команда не собирается предлагать спортсменам более заманчивые условия — «иначе пропадает доверие». Завершила свою запись Тутберидзе хештегом «#работаемдальше».
Ранее, как писал 5-tv.ru, Александра Трусова, не объясняя причин, объявила, что ищет другого тренера для продолжения своей карьеры. Однако официально Федерация фигурного катания России признает решение фигуристки только после объявления имени нового наставника.
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