Смерть миллиардера Босова прокомментировали в группе «Аллтек»

Смерть бизнесмена Дмитрия Босова подтвердили в группе «Аллтек», основателем которой он был. Информация о кончине 52-летнего миллиардера опубликована на официальном сайте компании, занимающейся добычей угля и антрацита.

«Сегодня в Москве трагически погиб основатель группы „Аллтек“ Дмитрий Босов. Друзья и коллектив приносят свои соболезнования родным и близким Дмитрия. Его уход из жизни огромная потеря для всех, кто был с ним знаком», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что покойный руководитель был выдающимся бизнесменом, надежным партнером, смелым и решительным новатором. Коллеги вспоминают его как преданного и чуткого друга.

Дмитрий Босов был найден мертвым в собственном загородном доме в Подмосковье 6 мая. Тело супруга обнаружила жена миллиардера, приехавшая в резиденцию из-за того, что муж долго не выходил на связь. Также был найден пистолет. По факту происшествия проводится проверка Следственным комитетом.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео с места самоубийства Дмитрия Босова.