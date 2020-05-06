На месте происшествия работают правоохранители. СК проводит проверку по факту смерти бизнесмена.

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Фото, видео: Ведомости/ТАСС, 5-tv.ru

На месте самоубийства миллиардера Дмитрия Босова работают правоохранители. 52-летний бизнесмен свел счеты с жизнью в подмосковном Усово, где располагалась его резиденция. В распоряжении 5-tv.ru появилось эксклюзивное видео с места происшествия.

Тело покойного обнаружила 6 мая жена в спортивно-оздоровительном центре на территории резиденции. Она приехала в Усово, так как не могла дозвониться до супруга и начала волноваться. Также был найден принадлежавший Босову пистолет Glock.

По факту смерти бизнесмена, входившего в сотню богатейших отечественных предпринимателей, проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Дмитрий Босов — крупный бизнесмен, занимал 86 строчку в списке Forbes. Ему принадлежали компании «Сибантрацит» и «Востокуголь». Кроме того, покойный владел современным артпространством Artplay. Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно предположительное время смерти миллиардера Босова. Позже стало известно, как сын погибшего Кирилл прокомментировал смерть отца.

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