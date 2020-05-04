На своей странице в Instagram продюсер Димы Билана опровергла слухи о проблемах со здоровьем ее сына и заявила, что будет разбираться с распространившими сплетни СМИ в суде.

«Уже давно в этом котле варюсь»: Боня поддержала Рудковскую в скандале с сыном

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

Модель и телеведущая Виктория Боня поддержала Яну Рудковскую. Накануне продюсер Димы Билана заявила, что намерена подать в суд на СМИ, распространившие ложную информацию о ее сыне. В публикации одного из зданий сообщалось, что у Саши Плющенко якобы развился синдром Аспергера — нарушение психического развития, которое характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии.

«Я и моя семья столкнулись с поразительной человеческой нечистоплотностью, гнусностью от людей, которых я считала своими друзьями, которые приходили в гости и на наши мероприятия, не раз улыбалась и восхищались Сашей. <…> Со ссылкой на анонимных экспертов, рассуждающих о „ненормальности“ нашего с Женей сына Саши, нашего старательного, спортивного, доброго, дружелюбного и абсолютно здорового Гном-Гномыча. Дно вы, конечно, пробили», — возмутилась Рудковская в Instagram.

Светской львице ответила коллега Виктория Боня. Экс-участница «Дома-2» призналась, что сама не раз попадала в подобные ситуации и разочаровывалась в людях, поэтому разделяет чувства супруги фигуриста Евгения Плющенко.

«Яна! Добро пожаловать в клуб! Ведь я уже давно в этом гнусном котле варюсь, где зависть и ненависть проявляется даже на моего ребенка! <…> Просто Саша слишком хорошо и слишком талантлив, больше нет никаких причин!» — написала ведущая.

Instagram @rudkovskayaofficial

Рудковская поблагодарила Боню в комментариях и отметила, что «пойдет до конца», отстаивая свою правоту в суде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рудковская и Плющенко вместе с сыном станцевали под Little Big.

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