Скандал вокруг семьи прославленного фигуриста Евгения Плющенко не обошел вниманием его коллега, олимпийский призер Алексей Ягудин. Спортсмен возмутился появлением в сети недостоверных сведений о том, что у семилетнего Саши Плющенко синдром Аспергера — нарушение психического развития. На своей странице в Instagram четырехкратный чемпион мира призвал журналистов оставить ребенка в покое.

«Не буду комментировать методы воспитания Плющенко и Рудковской, это сугубо их дело, но делать статьи о том, что их ребенок психически болен, исходя из „анонимных источников“ — это уже за гранью. Понимаю, что в такие непростые для всех времена тяжело выдумывать новости на ровном месте, но, может, попробуем хотя бы не травить и не клеветать детей, уважаемые СМИ?» — заявил Ягудин.

Instagram @alexei.yagudin

Накануне мать Александра продюсер Яна Рудковская заявила, что слухи о болезни ее сына, возможно, распускают далекие от медицины блогеры «с семью классами образования». По словам знаменитости, этот фейк ни на чем не основан. Чтобы обидчики ответили за свои слова, Рудковская намерена подать на них в суд. Довести дело до конца и «наказать лжецов» намерен и Плющенко-старший.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Плющенко жестко ответил Аршавину на критику.