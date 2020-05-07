Уставшие от отсутствия работы и скучающие по зрителю оперные певцы наверстывают упущенное. В полный голос и на радость соседям.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Helmut Meyer zur Capellen, 5-tv.ru

Звезды мировой оперы объединились на один вечер ради «Пира во время чумы». Так называется онлайн-постановка в необычном формате скринлайф. Действие разворачивается на экранах смартфонов и компьютеров, пока певцы — сидят дома. Как они превратили свои квартиры в оперные подмостки, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Николай Басков на женских животах показал, откуда идет голос. Уникальные кадры урока по вокалу показал Филипп Киркоров.

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