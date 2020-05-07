Звезды мировой оперы объединились на один вечер ради «Пира во время чумы». Так называется онлайн-постановка в необычном формате скринлайф. Действие разворачивается на экранах смартфонов и компьютеров, пока певцы — сидят дома. Как они превратили свои квартиры в оперные подмостки, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский. Подробности в репортаже.

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