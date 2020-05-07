«Пир во время чумы»: Звезды мировой оперы объединились для участия в онлайн-постановке
Уставшие от отсутствия работы и скучающие по зрителю оперные певцы наверстывают упущенное. В полный голос и на радость соседям.
Закрыть
Смотрите также:
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
Что скрывается за желанием Чехии помириться с Россией после скандала с памятником
Фото, видео: www.globallookpress.com /Helmut Meyer zur Capellen, 5-tv.ru
Звезды мировой оперы объединились на один вечер ради «Пира во время чумы». Так называется онлайн-постановка в необычном формате скринлайф. Действие разворачивается на экранах смартфонов и компьютеров, пока певцы — сидят дома. Как они превратили свои квартиры в оперные подмостки, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Николай Басков на женских животах показал, откуда идет голос. Уникальные кадры урока по вокалу показал Филипп Киркоров.
Читайте также
71%
1.24 80.06
0.94
Нашли ошибку?