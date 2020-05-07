«Мы должны найти его»: Басков на женских животах показал, откуда идет голос

Народный артист РФ Николай Басков продемонстрировал урок по вокалу непосредственно на животах певиц. Отрывок занятия разместил в Instagram другая звезда отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров.

На кадрах девушка лежит тумбе сначала на спине, а затем, по велению Баскова, на животе. В этом время под аккомпанемент артист просит ее петь, показывая ей на ту область живота, откуда должны исходить звуковые вибрации. Затем ученицу сменяет другая.

«Как же сложно, порой найти его… Голос… и только рука Мастера вам в помощь!» — подписал Киркоров видео.

Подписчики оценили такой метод вокального преподавания.

«Хороший мастер-класс, между прочим. Очень полезный»

«Голос заплутал!»

«Бедные девушки!».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 43-летний Николай Басков, один из самых завидных женихов российской эстрады, дарит свою любовь зрителям.