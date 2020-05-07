Использовать мобильные телефоны, а также прочие гаджеты военнослужащие смогут только в строго отведенные часы и при соблюдении ряда условий. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

Так, согласно новым изменениям, внесенным в Дисциплинарный устав Военнослужащих сил РФ, за предоставление СМИ любой информации о службе посредством мобильных устройств, фото- и видеосъемку на территории воинской части, а также ношение гаджетов при себе во время боевых действий, участии в учениях, походах кораблей и прочих работах последует серьезное наказание.

Основной закон, запрещающий использование военнослужащими любых гаджетов во время исполнения служебных обязанностей, был принят в марте 2019 года. Авторы инициативы утверждали, что при разработке законопроекта исходили исключительно из соображений национальной безопасности страны.

Так, по их мнению, сегодня немало иностранных спецслужб, а также различных террористических и экстремистских организаций, члены которых ведут пристальное наблюдение за российскими военными и готовы в любой момент перехватить важные сведения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что закон о запрете использования мобильных гаджетов военными не касается кнопочных телефонов без камеры.