Соответствующий указ уже вступил в законную силу.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Афонина Елена, /Дружинин Алексей, /DUMITRU DORU, /Анна Майорова, /Сорокин Донат

Использовать мобильные телефоны, а также прочие гаджеты военнослужащие смогут только в строго отведенные часы и при соблюдении ряда условий. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

Так, согласно новым изменениям, внесенным в Дисциплинарный устав Военнослужащих сил РФ, за предоставление СМИ любой информации о службе посредством мобильных устройств, фото- и видеосъемку на территории воинской части, а также ношение гаджетов при себе во время боевых действий, участии в учениях, походах кораблей и прочих работах последует серьезное наказание.

Основной закон, запрещающий использование военнослужащими любых гаджетов во время исполнения служебных обязанностей, был принят в марте 2019 года. Авторы инициативы утверждали, что при разработке законопроекта исходили исключительно из соображений национальной безопасности страны.

Так, по их мнению, сегодня немало иностранных спецслужб, а также различных террористических и экстремистских организаций, члены которых ведут пристальное наблюдение за российскими военными и готовы в любой момент перехватить важные сведения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что закон о запрете использования мобильных гаджетов военными не касается кнопочных телефонов без камеры.

+7° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
73.97
1.24 80.06
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:42
Богомолов закатил Собчак сцену ревности из-за интимного фото в ее смартфоне
9:36
В чем подозревают задержанного бизнесмена и политика Анатолия Быкова?
9:30
Пан или пропал: США намерены рассекретить данные о «вмешательстве» России в выборы
9:19
День радио: какую роль изобретение Попова сыграло в жизни блокадного Ленинграда
9:10
«Лучше — не рисковать»: инфицированный врач об опасности COVID-19
9:01
Наталию Орейро в сексуальном образе сравнили с Дженнифер Лопес

Сейчас читают

В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок