Никаких «ВКонтакте» или Instagram: Путин запретил использовать гаджеты на службе
Соответствующий указ уже вступил в законную силу.
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Использовать мобильные телефоны, а также прочие гаджеты военнослужащие смогут только в строго отведенные часы и при соблюдении ряда условий. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.
Так, согласно новым изменениям, внесенным в Дисциплинарный устав Военнослужащих сил РФ, за предоставление СМИ любой информации о службе посредством мобильных устройств, фото- и видеосъемку на территории воинской части, а также ношение гаджетов при себе во время боевых действий, участии в учениях, походах кораблей и прочих работах последует серьезное наказание.
Основной закон, запрещающий использование военнослужащими любых гаджетов во время исполнения служебных обязанностей, был принят в марте 2019 года. Авторы инициативы утверждали, что при разработке законопроекта исходили исключительно из соображений национальной безопасности страны.
Так, по их мнению, сегодня немало иностранных спецслужб, а также различных террористических и экстремистских организаций, члены которых ведут пристальное наблюдение за российскими военными и готовы в любой момент перехватить важные сведения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что закон о запрете использования мобильных гаджетов военными не касается кнопочных телефонов без камеры.
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