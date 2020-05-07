В чем подозревают задержанного бизнесмена и политика Анатолия Быкова?

Экс-депутат красноярского ЗакСа, предприниматель Анатолий Быков задержан по подозрению в организации серии заказных убийств. Операция по ловле предполагаемого преступника прошла утром в четверг, 7 мая. Об этом в комментарии 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Задержан, у него дома идет обыск. В рамках дела об убийстве 1994-го года», — пояснил собеседник.

По словам источника, в 1994 году Быков чуть не погиб в салоне собственного автомобиля — неизвестные планировали взорвать машину, однако трагедии удалось избежать. Бизнесмен подозревал в покушении на убийство своих конкурентов, которые претендовали на Кременчугский автомобильный завод, а конкретно, неких Наумова и Войтенко.

За помощью в поисках злоумышленников экс-депутат обратился к давнему другу Татаренкову Владимиру, известному в узких кругах по прозвищу Татарин. В скором времени товарищ бизнесмена нашел обидчиков и приказал их ликвидировать.

«Показания на Быкова дал именно Татарин. Быков от него открестился, перестал помогать и тот обиделся», — подытожил источник 5-tv.ru.

Анатолий Быков возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода середине 90-х годов, а также активно занимался политикой, неоднократно избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края.

Впервые бизнесмен был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, а также в незаконном приобретении оружия и приговорил к шести с половиной годам условно.

Однако уже в июне 2004 года Верховный суд РФ, по личной просьбе экс-депутата принял решение о пересмотре дела. Формулировка обвинительного заключения была изменена: теперь его признали виновным в подстрекательстве к совершению преступления. Наказание, при этом, осталось прежним.

Спустя год красноярский суд внезапно снял с Быкова условный срок и погасил судимость. Объяснялось это тем, что подозреваемый отбыл половину срока без нарушений, а также вел широкую благотворительную деятельность.

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