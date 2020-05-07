Рабочий утверждает, что строительные конструкции рухнули внезапно и без видимых на то причин.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Один из пострадавших в результате ЧП на стройке в центре Санкт-Петербурга рассказал об обстоятельствах инцидента.

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru мужчина признался: последнее, что он помнит — внезапное обрушение строительных лесов. До этого он и его напарники в штатном режиме исполняли трудовые обязанности и ничто не предвещало беды, как вдруг, ни с того ни с сего, раздался треск и временные конструкции с грохотом обрушились на землю.

«На лесах работал. Потом леса упали. Просто упали. Все. Я не знаю, кто делал леса. [Нас было] шесть. Где остальные не знаю. Я один сюда. Один нормально (себя чувствует — Прим.ред.) Четыре… Один в морге. Я сейчас нормально. Ничего не болит. Просто проверяют все», — пояснил мужчина.

По уточненной информации, ЧП произошло на стройке жилого комплекса премиум-класса Ligovsky City, расположенного на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. 7 мая около 11.15 по московскому времени у дома номер 232 обрушились строительные леса. Что послужило тому причиной — пока неизвестно.

В результате инцидента пострадали шесть человек, один из которых, уроженец Узбекистана, от полученных травм скончался на месте. В настоящий момент все жертвы ЧП находятся под присмотром медицинских работников.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных спецслужб, а также следователи, уполномоченные установить все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестная погасила Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге.

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