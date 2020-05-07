В феврале чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию рассталась с фигуристом Андреем Лазукиным.

Туктамышева рассказала о своем идеале мужчины

Фото: ТАСС / Александр Демьянчук

Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, каким, по ее мнению, должен быть мужчина, чтобы произвести на нее впечатление. Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию призналась, что большого опыта в амурных делах у нее не было.

«У меня мало опыта было в отношениях, поэтому я не знаю, кто для меня идеальный мужчина», — цитирует РИА Новости спортсменку.

Однако Елизавета Туктамышева смогла назвать качества, присущие мужчине, который способен покорить ее сердце.

«Юмор, открытость и любовь к музыке, книгам. То есть он должен быть с такой… наверное тонкой душой, но в то же время разгильдяй», — заявила знаменитость.

В феврале 2020 года Елизавета Туктамышева рассталась с фигуристом Андреем Лазукиным, с которым встречалась на протяжении нескольких лет. Спортсменка рассказала, что причиной разрыва стали вовсе не ссоры и недопонимание, а просто «так сложились обстоятельства».

Ранее 5-tv.ru писал, что из-за коронавируса Елизавета Туктамышева презентовала свою новую произвольную программу в онлайн-режиме.

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