Задержанный создатель паблика «Омбудсмен полиции» не признает вину в вымогательстве

В Москве задержали администратора паблика в соцсетях «Омбудсмен полиции». Владимира Воронцова подозревают в вымогательстве. По версии следствия, за 300 тысяч рублей он обещал не публиковать личные фотографии своего знакомого. Однако, не получив желаемой суммы, выложил снимки в общий доступ. Возбуждено уголовное дело. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, задержанный по подозрению не признает свою вину.

Ранее Воронцова уже допрашивали по другому делу. Оно касалось распространения фейков о коронавирусе в Петербурге. Основатель паблика «Омбудсмен полиции» — личность примечательная. Подозреваемый называет себя правозащитником, при этом, он не раз попадал в скандалы националистического толка.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания создателя проекта «Омбудсмен полиции». Владимир Воронцов отказался добровольно впускать силовиков в свою квартиру. Правоохранителям пришлось взламывать входную дверь при помощи болгарки.