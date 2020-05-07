Задержанный создатель паблика «Омбудсмен полиции» не признает вину в вымогательстве

По версии следствия, за 300 тысяч рублей Владимир Воронцов обещал не публиковать в соцсетях личные фотографии своего знакомого.

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Фото, видео: picture alliance / Fotostand, 5-tv.ru

В Москве задержали администратора паблика в соцсетях «Омбудсмен полиции». Владимира Воронцова подозревают в вымогательстве. По версии следствия, за 300 тысяч рублей он обещал не публиковать личные фотографии своего знакомого. Однако, не получив желаемой суммы, выложил снимки в общий доступ. Возбуждено уголовное дело. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, задержанный по подозрению не признает свою вину.

Ранее Воронцова уже допрашивали по другому делу. Оно касалось распространения фейков о коронавирусе в Петербурге. Основатель паблика «Омбудсмен полиции» — личность примечательная. Подозреваемый называет себя правозащитником, при этом, он не раз попадал в скандалы националистического толка.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания создателя проекта «Омбудсмен полиции». Владимир Воронцов отказался добровольно впускать силовиков в свою квартиру. Правоохранителям пришлось взламывать входную дверь при помощи болгарки.

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