Пригожин объяснил, почему российским звездам легче пережить самоизоляцию

В период пандемии коронавируса звезды шоу-бизнеса оказались в непривычной для них ситуации. Концерты и гастроли отменены, все социальные контакты сведены к минимуму, зарыты салоны красоты и рестораны. Теперь каждый предоставлен сам себе, и все домашние обязанности ложатся на плечи тех, кто еще вчера даже не представлял себе такое развитие событий. Однако российские знаменитости гораздо легче уживаются с новой реальностью, убежден продюсер Иосиф Пригожин. Такое мнение он высказал в беседе с изданием «Газета.ру».

По его словам, представители отечественного шоу-бизнеса советской закалки способны на большее, нежели их зарубежные коллеги в силу привычки. Например, сам продюсер не чурается работ с электрикой по дому, а его супруга — глажки и стирки.

«Дело в том, что люди старшего поколения, которые стали обеспеченными, они в юности пользовались всеми доступными средствами. Я дома сам занимаюсь иногда электрическими работами, могу что-то подтянуть, что-то сделать. Валерия, несмотря на свой статус, всегда может погладить, постирать, приготовить поесть. Мы приспособлены к домашнему хозяйству. Царские замашки нам никогда не были близки. Русский и советский человек немного рукастее, чем граждане других государств. Мы немного другие. Они давно уже находятся в этом состоянии, а мы недавно, у нас еще практицизм остался, но не у всех», — рассказал Пригожин.

Труднее придется молодым звездам, которые не были приучены с детства сами заботиться о себе, заметил продюсер.

«У молодежи, которая привыкла ничего не делать, у них будут проблемы», — заключил Пригожин.

Действительно, многие российские знаменитости в самоизоляции активно занялись приведением дома в порядок. Некоторые даже подошли к этому с юмором. Так, певица Лолита Милявская показала поклонникам, как эротично драит унитаз. Сам Пригожин пока продемонстрировал только, как энергично работает над своим телом: ранее 5-tv.ru писал, что певица Валерия застала мужа за усердной тренировкой.