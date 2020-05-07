По словам президента РФ, важно поддержать людей, работающих в этой сфере, и обеспечить устойчивую работу российского транспортного комплекса.

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Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин утверждает, что транспортная отрасль в РФ проходит трудный этап из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом российский лидер заявил на совещании по вопросам развития транспорта.

«В транспортном комплексе России занято более 4,5 миллиона человек. Их стабильная, надежная работа — это основа динамичного развития предприятий. Как и другие ключевые отрасли транспорт сейчас проходит трудный этап», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что сейчас очень важно поддержать россиян, работающих в этой сфере, и обеспечить стабильную работу российского транспортного комплекса. Президент РФ считает, что это является важной стратегической задачей в период борьбы с COVID-19.

Он поручил главам регионов решить вопрос о поддержке автобусного и речного, пригородного транспорта.

По словам Владимира Путина, в период пандемии особенно сложная ситуация сложилась в сфере авиаперевозок. Российский лидер заявил, что транспорт, ранее совершавший международные перевозки, теперь необходимо переориентировать на развитие внутреннего туризма и межрегиональных перевозок.

В разгар пандемии коронавируса перевозчики оказались в сложной ситуации. Так, в авиации пассажиропоток упал на 80%, а размер возвратов может достичь 70 миллиардов рублей. РЖД уже позволила пассажирам вернуть билеты на сумму более восьми миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что возврат денег за билеты могут заменить ваучерами на всем транспорте.

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