Возврат денег за билеты могут заменить ваучерами на всем транспорте

Не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии могут разрешить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам. Как сообщает «КоммерсантЪ», согласно идее, денежные средства будут заменены ваучерами, которые можно будет потратить на новый билет.

По данным издания, соответствующий законопроект уже разработан Минэкономразвития и рассмотрен необходимыми комиссиями. Его могут начать обсуждать в Госдуме уже в мае. В случае его утверждения правительство получит право вводить такой формат компенсации при режиме повышенной готовности или ЧС.

Авторство инициативы принадлежит Минтрансу. В разгар пандемии коронавируса перевозчики оказались в сложной ситуации. Так, в авиации пассажиропоток упал на 80%, а размер возвратов может достичь 70 миллиардов рублей. РЖД уже позволила пассажирам вернуть билеты на сумму более восьми миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что о намерении ввести ваучеры на перелет за отмену рейса из-за пандемии коронавируса заявили в «Аэрофлоте». Предполагается, что этот механизм будет действовать не только в случае отмены рейса, но и если пассажир сам передумал лететь в связи с эпидемиологической обстановкой.