Возврат денег за билеты могут заменить ваучерами на всем транспорте
Соответствующий законопроект намерены рассмотреть в Госдуме уже в мае.
Закрыть
Смотрите также:
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Что скрывается за желанием Чехии помириться с Россией после скандала с памятником
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
Фото, видео: YAY\TASS
Не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии могут разрешить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам. Как сообщает «КоммерсантЪ», согласно идее, денежные средства будут заменены ваучерами, которые можно будет потратить на новый билет.
По данным издания, соответствующий законопроект уже разработан Минэкономразвития и рассмотрен необходимыми комиссиями. Его могут начать обсуждать в Госдуме уже в мае. В случае его утверждения правительство получит право вводить такой формат компенсации при режиме повышенной готовности или ЧС.
Авторство инициативы принадлежит Минтрансу. В разгар пандемии коронавируса перевозчики оказались в сложной ситуации. Так, в авиации пассажиропоток упал на 80%, а размер возвратов может достичь 70 миллиардов рублей. РЖД уже позволила пассажирам вернуть билеты на сумму более восьми миллиардов рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что о намерении ввести ваучеры на перелет за отмену рейса из-за пандемии коронавируса заявили в «Аэрофлоте». Предполагается, что этот механизм будет действовать не только в случае отмены рейса, но и если пассажир сам передумал лететь в связи с эпидемиологической обстановкой.
Читайте также
35%
1.24 80.06
0.94
Нашли ошибку?