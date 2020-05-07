Во время режима самоизоляции сестра знаменитой артистки решилась на косметологические инъекции.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @friske_natalia

Режим самоизоляции не помешал Наталье Фриске в очередной раз изменить внешность. Сестра экс-солистки группы «Блестящие» воспользовалась работой клиник и осуществила давнюю мечту.

«Всегда хотела подправить форму своих губ, хотелось, чтобы губки были пухлые, но чтобы не было перебора, и главное — не стать уткой. Короче, хотела натурель», — написала Фриске и продемонстрировала результат работы врачей.

На парном снимке «до и после» отчетливо видна разница. К нему она добавила селфи с новыми губами. Увидевшие его подписчики отметили, что Наталья не зря согласилась на косметологические инъекции.

Instagram @friske_natalia

«Наташ, ты прям похорошела! Всегда хорошо выглядела, а теперь еще лучше»;

«Очень красиво сделали»;

«Классно! И носик тоже можно», — ответили в комментариях.

С другой стороны находятся и те, кто считает, что знаменитость с каждым преобразованием теряет свою индивидуальность. Но, судя по всему, девушка не собирается останавливаться на достигнутом. Поклонники предполагают, что серию самообновлений она начала после развода с Сергеем Вшивковым летом прошлого года.

Ранее 5-tv.ru писал, что сестра Фриске разочаровала фанатов изменившейся внешностью.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
74.12
0.15 80.06
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:35
Российские звезды лишатся заграничной недвижимости из-за коронавируса
23:23
Вечный огонь в Петербурге погасила мать двоих детей с печальной историей
23:08
«Теперь еще лучше»: Наталья Фриске увеличила губы
22:46
Банкир Олег Власов арестован по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей
22:41
В масках и перчатках: режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая
22:34
Шварценеггер подшутил над юзерами, показав «идеальную растяжку»

Сейчас читают

В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок