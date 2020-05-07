«Теперь еще лучше»: Наталья Фриске увеличила губы

Режим самоизоляции не помешал Наталье Фриске в очередной раз изменить внешность. Сестра экс-солистки группы «Блестящие» воспользовалась работой клиник и осуществила давнюю мечту.

«Всегда хотела подправить форму своих губ, хотелось, чтобы губки были пухлые, но чтобы не было перебора, и главное — не стать уткой. Короче, хотела натурель», — написала Фриске и продемонстрировала результат работы врачей.

На парном снимке «до и после» отчетливо видна разница. К нему она добавила селфи с новыми губами. Увидевшие его подписчики отметили, что Наталья не зря согласилась на косметологические инъекции.

Instagram @friske_natalia

«Наташ, ты прям похорошела! Всегда хорошо выглядела, а теперь еще лучше»;

«Очень красиво сделали»;

«Классно! И носик тоже можно», — ответили в комментариях.

С другой стороны находятся и те, кто считает, что знаменитость с каждым преобразованием теряет свою индивидуальность. Но, судя по всему, девушка не собирается останавливаться на достигнутом. Поклонники предполагают, что серию самообновлений она начала после развода с Сергеем Вшивковым летом прошлого года.

Ранее 5-tv.ru писал, что сестра Фриске разочаровала фанатов изменившейся внешностью.