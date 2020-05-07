Филипп Киркоров успокоил фанатов, сообщив в Instagram об отрицательном результате анализа на коронавирус. В доказательство он даже показал медицинские документы, подтверждающие, что король российской эстрады здоров.

«Понимаю беспокойство многих… Результаты на Covid-19 отрицательны! Будьте здоровы и берегите себя и своих близких!» — написал Киркоров.

Instagramm fkirkorovv

Поклонники порадовались за любимого артиста и пожелали ему оставаться здоровым и дальше. Многие переживали, что певец может заразиться во время предстоящих съемок ко Дню Победы.

«Фух, хорошо»

«Слава богу! Оставайтесь здоровыми!»

«Берегите себя! Еще опасно!» — писали поклонники.

Филипп Киркоров вместе с отцом Бедросом собирается принять участие в записи праздничного концерта к 9 мая. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киркоров сообщил результаты теста на коронавирус у его семьи.