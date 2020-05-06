Киркоров сообщил результаты теста на коронавирус у его семьи
Певец собирается участвовать в записи праздничного концерта к 9 мая вместе с 87-летним отцом — народным артистом Болгарии и России Бедросом Киркоровым.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
Стас Михайлов с женой романтично станцевали под песню Киркорова — видео
Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Результаты тестов на коронавирус у Филиппа Киркорова и членов его семьи отрицательные. Вместе с отцом Бедросом Киркоровым певец собирается принять участие в записи праздничного концерта к 9 мая.
«Все хорошо, все здоровы, в прекрасном настроении, тексты у всех отрицательные. Мы с Бедросом Киркоровым собираемся на концерт в честь Дня Победы без зрителей, где мы вместе исполним песню «Алеша», — сказал народный артист России РИА Новости.
Он напомнил, что именно с этой песней 35 лет назад впервые появился на телевидении в программе «Шире круг».
Киркоров сообщил, что концерт будет записываться в столичном Крокус Сити Холле, и он надеется, что безопасность участников будет обеспечена на должном уровне.
Ранее 5-tv.ru публиковал выложенное артистом в сеть видео, на котором он и его дети Мартин-Кристин и Алла-Виктория, а также 87-летний отец сдают тест на коронавирус.
- 6 мая
- Дану Борисову выгнали со съемок телешоу после приступа кашля
- 6 мая
- Путин: ограничения из-за коронавируса в некоторых регионах можно смягчить
- 6 мая
- В Минздраве объяснили, почему рано говорить о плато по коронавирусу в России
- 6 мая
- Коронавирус атакует правительство — в кабмине уже третий заболевший!
- 6 мая
- Прямая трансляция с совещания Путина о ситуации с коронавирусом и снятии самоизоляции
- 6 мая
- Коронавирус обнаружен у министра культура России Ольги Любимовой
- 6 мая
- «Давай останемся дома»: ТОП-5 песен на тему коронавируса
- 6 мая
- У актера Петра Красилова заподозрили коронавирус
- 6 мая
- Испанский ученый объяснил почему мужчины чаще умирают от COVID-19
- 6 мая
- В Минздраве раскрыли первые итоги испытаний российских вакцин от коронавируса
Читайте также
32%
1.24 80.06
0.94
Нашли ошибку?