Певец собирается участвовать в записи праздничного концерта к 9 мая вместе с 87-летним отцом — народным артистом Болгарии и России Бедросом Киркоровым.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Тема:
Эпидемия коронавируса День Победы

Результаты тестов на коронавирус у Филиппа Киркорова и членов его семьи отрицательные. Вместе с отцом Бедросом Киркоровым певец собирается принять участие в записи праздничного концерта к 9 мая.

«Все хорошо, все здоровы, в прекрасном настроении, тексты у всех отрицательные. Мы с Бедросом Киркоровым собираемся на концерт в честь Дня Победы без зрителей, где мы вместе исполним песню «Алеша», — сказал народный артист России РИА Новости.

Он напомнил, что именно с этой песней 35 лет назад впервые появился на телевидении в программе «Шире круг».

Киркоров сообщил, что концерт будет записываться в столичном Крокус Сити Холле, и он надеется, что безопасность участников будет обеспечена на должном уровне.

Ранее 5-tv.ru публиковал выложенное артистом в сеть видео, на котором он и его дети Мартин-Кристин и Алла-Виктория, а также 87-летний отец сдают тест на коронавирус.

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